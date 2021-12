McDonald's abre 500 vagas para pessoas com deficiência

A rede de fast-food McDonald's oferece 500 vagas de emprego para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Na Bahia, são 11 oportunidades para a função de atendente, que pode trabalhar nos períodos diurno ou noturno.

Os interessados às vagas devem ser maiores de 16 anos e não precisam possuir experiência. As inscrições podem ser feitas no site www.mcdonalds.com.br, por meio do link "Trabalhe Conosco". Após o cadastro, os candidatos devem entregar o currículo em um dos restaurantes McDonald's.



Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-transporte e plano de carreira.

