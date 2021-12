Mário Sérgio Cortella faz palestra em Salvador

Na próxima terça-feira, 17, o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella vem a Salvador apresentar a palestra "Gestão, Liderança e Ética. Mudar é Complicado? Acomodar é Perecer!".

Na ocasião, Cortella explicará como os profissionais podem lidar com as constantes mudanças no ambiente de trabalho, além de propor caminhos para que os mesmos não estacionem em suas carreiras e evitem cair nas "armadilhas" do mundo corporativo.

O evento acontece às 19h, Hotel Othon, no bairro de Ondina. A inscrição custa R$ 220 e pode ser feita no site da organizadora do evento, a CIN Capital Intelectual.

Stand Up Comedy

Além da palestra de Cortella, quem for ao evento também terá a oportunidade de participar de um "Stand Up Comedy" Corporativo com o professor e palestrante Victoriano Garrido, que de forma descontraída e com bom humor ilustrará situações do ambiente corporativo.



Mais informações pelo telefone (71) 3172-8500.

