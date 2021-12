Marinha e Exército abrem nova seleção no estado

O Exército e a Marinha abriram inscrições para seleção de militares temporários na Bahia. A 6ª Região Militar do Exército Brasileiro vai selecionar oficiais, sargentos e cabos para formação de cadastro de reserva até o dia 30 pelo site www.6rm.eb.mil.br. As vagas são para cidades de Salvador, Feira de Santana, Paulo Afonso e Barreiras, além de Aracaju (SE).

O processo seletivo é composto por etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista, provas escrita (licenciatura) e prática (músicos), inspeção de saúde e exame de aptidão física (TAF).

Os aprovados em todas as etapas serão convocados e incorporados no dia 1º/2/2017, depois de realizarem a formação básica no estágio de adaptação ao serviço e preencherão o cadastro de reserva, sujeito à existência de vagas nas organizações militares.

A remuneração bruta inicial será de R$ 2.512,16 (cabo especialista), R$ 3.857,00 (sargento técnico) e R$ 7.458,92 (nível superior na graduação de aspirante a oficial).

Os candidatos devem estar em dia com as obrigações perante o Serviço Militar e a Justiça Eleitoral; possuir bons antecedentes e idoneidade moral; ter no mínimo 1,60 m de altura (homem) e 1,55 m (mulher); possuir, no máximo, sete anos de serviço público anterior; e estar de acordo com as orientações específicas do aviso de convocação.

As oportunidades em Salvador para o nível superior são: bacharelado em informática, contabilidade, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, e licenciatura em história, inglês e espanhol.

Para nível médio, técnico em enfermagem, informática, eletrotécnica, contabilidade, manutenção automotiva, topografia e instrumentos musicais. Para nível fundamental, motorista habilitado nas categorias D e E.

Marinha

Já as inscrições para a prestação do Serviço Militar Voluntário na Marinha seguem abertas até 11 de novembro. As habilitações e vagas são: ginecologia e obstetrícia (1), enfermagem (5), fisioterapia (3), psicologia (1), administração (1), cirurgião-dentista (1), ciências contábeis (1), engenharia elétrica (1), engenharia civil (1), engenharia mecânica (1) e engenharia de produção (1). A data da prova escrita objetiva é 8/1/2017.

Os interessados devem ter mais de 18 anos e menos de 45 em 2017. A remuneração inicial é de R$ 8 mil.

As inscrições serão realizadas pela internet, no site do Comando do 2º Distrito Naval – www.2dn.mar.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 55. As informações necessárias estão publicadas nos avisos de convocação nº 04 e nº 05/2016, publicados no Diário Oficial da União e no site www.2dn.mar.mil.br. Informações: (71) 3507- 3877.

Em todo o país são 450 oportunidades distribuídas pelos nove distritos navais, sendo a maior parte para o 1º Distrito Naval, com 273 vagas, abrangendo Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais.

