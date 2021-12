Mais de 60% dos brasileiros planejam trocar de trabalho

Você é daqueles que (até) gostam do trabalho, mas, vira e mexe, pensam em mudar de ares - dar um upgrade na carreira? É inquieto, a rotina produtiva do seu atual emprego não lhe agrada? Tem um chefe superexigente e que não o ajuda (aquele insensível)? O salário nem de perto era o que você sonhava quando escolheu o que fazer da vida - e 2015 é o ano da virada? Relaxe, pare de sofrer. Você não está só.

Segundo estimativa da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA), mais de 60% dos trabalhadores pensam em trocar de emprego - até mesmo de área de atuação profissional.

De acordo com o diretor de educação corporativa da ABRH, Tadeu Ferreet, essa insatisfação é própria da natureza humana e acontece de forma mais acentuada entre os jovens da chamada geração y - na casa dos 25 anos. Mas que, na verdade, não há idade específica para o desejo de mudança aparecer.

"Os jovens, hoje mais do que nunca, estão inquietos. E as empresas, por outro lado, não se preparam para receber esses profissionais. Não querem se adequar, não tentam entender quais são as angústias, os anseios, as inquietações desse trabalhador. Continuam com uma visão mecanicista da coisa, imediatista, e deixam de inovar", afirma Ferreet.

Consultor de carreiras e sócio da Talento RH, Henrique Ramos lembra, no entanto, que a mudança de emprego deve vir cercada de cuidados - como planejamento, uma reserva financeira e foco na escolha daquilo que realmente lhe interessa. E indica, por exemplo, a contratação de uma consultoria especializada em recolocação profissional.

"Essa é mais uma ferramenta que pode auxiliar a busca por novos desafios, com descrição e profissionalismo. Aos candidatos a uma oportunidade em 2015 aconselho que coloquem seus projetos em prática, realizem cursos de aperfeiçoamento, entre outros. Reorganizar a vida pessoal também ajuda a ativar a vida profissional", diz Ramos.

Mudança de rumo



Ex-diretor de arte em agência de propaganda, o publicitário Lafayette Soledade Filho, 36, passou os quase últimos dez anos trabalhando como designer de moda. Fez carreira, criou para as principais surf shop locais, até cansar da vida na fábrica e jogar tudo para o alto. Há cerca de um mês ele é sócio-gerente, junto com o irmão, de um café no Shopping Paralela, onde está, diga-se de passagem, "amarradão".

"Não é que eu não goste do eu que fazia. Mas achei que era hora de parar com aquela rotina. Pretendo continuar desenhando, mas home office. Durante todo esse tempo eu pude juntar uma gama de material para o trabalho, como computador de última geração, scanner, equipamento fotográfico, livros. Abri um escritório em casa. Mas penso também em expandir o café".

"Para quem busca uma nova colocação, ou mesmo deseja dar uma guinada no trabalho, o ideal é conhecer e desenvolver as habilidades esperadas pelo empregador", afirma o consultor de carreiras da Job1 - plataforma virtual de emprego e recrutamento (www.job1.com.br) -, Renato Mendes.

"Características como cuidado, simplicidade, equilíbrio emocional e flexibilidade são apenas algumas das competências buscadas hoje. O novo profissional deve aliá-las à qualificação e valores", diz.

adblock ativo