Mais de 40% dos trabalhadores do país nunca pediram aumento

Com quase cinco décadas nos palcos de teatro, o ator Marco Nanini, 65 anos, não está acostumado a pedir aumentos de salário. "Há muitos anos conto com meu sócio e produtor para negociar meus cachês". Mas é com um monólogo sobre esse tema que ele chega a Salvador. A arte e a maneira de abordar seu chefe para pedir um aumento foi escrita pelo francês George Perec em 1968 e dialoga bem com a cultura brasileira ao abordar o estado de nervos dos profissionais ao negociar remunerações.

De acordo com pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half com 764 profissionais, 45,6% deles nunca pediram um aumento salarial. "Dois fatores que fazem esse número ser tão elevado são: receio de ter a alcunha de empregado que só pensa em dinheiro e falta de transparência do chefe", diz Danylo Hayakawa, gerente da Divisão de Finanças e Contabilidade da Robert Half.

Além da preocupação com a imagem perante o patrão, as vendedoras Cristiane Souza, 37, e Quésia Lopes, 33, têm medo de perder o emprego por pedir um aumento. "Tem mil pessoas querendo entrar no meu lugar", diz Cristiane. As duas têm contratos temporários e não têm previsão de promoção.

Plano de carreira

A ausência de planos de carreira é o principal dificultador da conversa, segundo a gerente de transição de carreira da consultoria Thomas Case, Monah Saleh Andreatta. "As empresas não deixam claro a política de cargos e salários. Isso faz os profissionais se sentirem expostos. Também escuto que eles se sentem menos prestigiados em ter que falar do salário. Acham que (o reconhecimento) tem que vir da empresa".

Mas, se a empresa não tem a iniciativa, o profissional deve iniciar a negociação - como aconselha o personagem de Nanini logo no início da peça: "Tendo refletido judiciosamente, tendo tomado coragem, você decide procurar seu chefe imediato para pedir um aumento". Mas calma. Não precisa seguir o extenso manual apresentado nos 60 minutos de espetáculo. Mas vale prestar atenção a algumas orientações. "O primeiro passo é procurar quanto o mercado está pagando para profissionais em sua posição", diz Monah.

O profissional também deve analisar se a situação da empresa é favorável a aumentos e o próprio desempenho, levando em conta o cumprimento de metas. "O principal na hora de pedir o aumento é se basear em coisas objetivas", orienta Hayakawa, da Robert Half. Trazer questões pessoais, como dificuldades para pagar contas, está fora de cogitação. "As pessoas tentam sensibilizar (o chefe), mas não é o correto", afirma Monah.

Outro argumento tão comum quanto polêmico é a apresentação de uma proposta de outra empresa para tentar ganhar mais na atual. "Jamais você tem que colocar nesses modos, de leilão. Isso acaba com qualquer perspectiva do funcionário na empresa", opina Hayakawa. A gerente da Thomas Case não é tão radical. "É uma estratégia arriscada, mas é possível. Tive um cliente que só se sentiu seguro assim. E deu certo".

A vendedora Diana Santos, 27, escolheu um caminho ainda mais perigoso: blefou. "Disse que tinha uma proposta para dobrar meu salário e ele tentou me segurar oferecendo um aumento (mas não o valor pedido). Depois de dizer que tinha a proposta, não tinha como voltar atrás. Caí fora".

