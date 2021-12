Mais de 35% dos jovens brasileiros fazem planos de abrir negócio próprio

Cerca de 35,15% dos jovens brasileiros têm interesse em empreender em algum momento da carreira, mas aguardam a melhora da economia, segundo pesquisa da Fundação Estudar, realizada no primeiro semestre do ano. Enquanto isso, 34,66% já deram os primeiros passos para a realização do objetivo.

Aos 23 anos, Maria Brasil saiu do estável trabalho em uma agência de comunicação e montou uma empresa de marketing chamada Cazulo, em 2015. Entre os motivos que levaram à tomada da decisão, a pouca idade e a vontade de colocar em prática outras habilidades profissionais foram os fatores centrais.

“Eu tinha um emprego bacana, ocupava um bom cargo. No entanto, a forma como a comunicação comercial era realizada não me atendia. Aí, por ter apenas 23 anos e vontade de arriscar, larguei o cargo e dediquei o meu tempo ao planejamento do próprio negócio”, conta Maria, especialista em comunicação e marketing de negócios.

A partir do momento em que deixou de receber um salário fixo, ela passou a cobrir os gastos da implantação da Cazulo com as economias. Para ter mais segurança, antes de sair do emprego, a empreendedora realizou uma análise de mercado.

“Sempre fui muito cuidadosa. Para me ‘jogar’ no novo plano, foi essencial ter uma boa organização financeira, coisa que alguns jovens não conseguem obter. Atualmente, posso afirmar que a Cazulo tem uma ótima saúde financeira”, explica.

Como resultado da experiência de sucesso da Cazulo, a empreendedora começou a planejar um negócio focado na venda de roupas. Após o processo de produção das primeiras peças, ela pretende nomear e inaugurar o segundo negócio no final do ano.

Momento do Brasil

Assim como Maria, mesmo com o atual cenário de crise econômica do país, 49,20% dos jovens do país querem empreender, de acordo com os dados da Fundação Estudar. Para Tiago Mitraud, presidente da Estudar, os resultados obtidos pela pesquisa da instituição refletem um importante momento para o Brasil.

“Os resultados mostram que a crise não diminuiu a vontade dos jovens de empreender. Além disso, vale ressaltar que não se trata apenas de um empreendedorismo por necessidade, mas por oportunidade. Olhando para o momento do país, esse fator positivo chama a atenção”, conta Mitraud.

Com a criação do Escavador, plataforma digital que gerencia conteúdos de sites oficiais do estado, o jovem Bruno Cabral, de 27 anos, recém-formado em computação, realizou o sonho de ter o próprio negócio.

“Eu queria empreender. Para isso, precisei sair do emprego que tinha nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. Em 2015, junto com dois colegas da computação, resolvi investir na criação de um aplicativo digital e, pouco tempo depois, na plataforma Escavador”, diz Cabral.

Como estratégia para conseguir recursos financeiros para o negócio, além do público que paga para ter acesso aos conteúdos do Escavador, Cabral aposta nos editais de incentivo aos empreendedores realizados por instituições públicas e privadas da Bahia.

“Empreender no Brasil é um desafio. Aqui, depois de montar o negócio, o jovem vai enfrentar uma série de taxas tributárias e impostos elevados. No meu caso, a participação em editais foi a forma encontrada para equilibrar a balança financeira da empresa”, conta o empreendedor.

Para Patric Piton, presidente da Associação dos Jovens

Empreendedores da Bahia (AJE-Bahia), no caso dos jovens que começaram a jornada de empreendedorismo, o contato com instituições e associações que realizam cursos de capacitação e eventos de negócios vai trazer maior segurança. Nesse caso, o objetivo é trocar conhecimento com os gestores de outras iniciativas.

“O network é fundamental, é necessário falar com outras pessoas, aprender com os erros e acertos dos colegas de área. Acredito que fazer parte de movimentos associativistas traz essas vantagens, além disso, é importante se capacitar nas habilidades de gerência empresarial”, explica Piton.

O que fazer antes de abrir o negócio

Perfil - Antes de iniciar um pequeno negócio, a pessoa precisa identificar se ela tem características empreendedoras. No contrário, é importante buscar capacitação para adquirir o perfil de liderança, fundamental para ser dona de uma empresa.

Pesquisa - É necessário realizar um estudo de cenário econômico e social de onde se encontra a ideia que a pessoa deseja implantar. Por exemplo, no caso de uma padaria, é preciso conhecer o perfil de consumo de determinados produtos pelos moradores do local.

Plano - Fazer um planejamento da abertura da empresa, através do plano de negócio, também é indicado por especialistas em empreendimento. O documento vai conter a ideia e as informações do cenário.

Estimativa - Para os empreendedores, estipular estimativas de gastos evita a formação de dívidas no negócio.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

