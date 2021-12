Mais de 3 mil oportunidades em cursos profissionalizantes

Quem pretende se preparar para o mercado de trabalho por meio de cursos técnicos e de qualificação, há diversas opções em toda a Bahia, oferecidas pelo Senai e Senac para 2014 e para este ano também. Juntos, os dois sistemas contam com 3.301 vagas abertas em cursos de qualificação, tanto para a indústria como para o comércio. E algumas das oportunidades são gratuitas.

Os cursos profissionalizantes são uma oportunidade para quem ainda não tem qualificação e deseja se preparar para o mercado de trabalho. Joceane Patrocínio, de 20 anos, atua como assistente em um salão e finaliza um curso de cabeleireiro no Senac mais segura. "Como não sabia a técnica, me sentia insegura. Agora, já aprendi muito e me sinto preparada", diz.

A supervisora pedagógica da unidade do Senac do Aquidabã, Elcineide Simões, conta que, mesmo após o final das aulas no Senac, os alunos continuam com os nomes em um banco de oportunidades para atender às empresas em busca de pessoal. "As empresas se cadastram gratuitamente e fazemos o encaminhamento de acordo com a demanda", conta.



No Senac, são 1.800 vagas para as áreas de beleza, gestão, tecnologia educacional, moda, informática e gastronomia, entre cursos pagos e gratuitos, com início das aulas em novembro e dezembro. A cobrança ou não de taxa de inscrição varia de acordo com as unidades. Na da rua Chile, por exemplo, não há cobrança de mensalidade.

Interessados devem acessar o site da instituição para conferir as qualificações oferecidas. Não há necessidade de processo seletivo, apenas para o curso de gastronomia, e a escolaridade exigida varia de acordo com os cursos.



Se o interesse é trabalhar na indústria, o Senai está com inscrições abertas para os cursos de habilitação profissional (CHP) de nível técnico, com 1.501 vagas em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, com mensalidade em torno de R$ 380. As inscrições dos CHPs podem ser feitas até 7 de novembro no site www.unibrasilvestibulares.com.br a uma taxa de R$ 15.

Com duração de cerca de dois anos, os cursos garantem diploma de técnico em automação industrial, petróleo e gás, petroquímica, meio ambiente, segurança do trabalho, mecânica, eletrotécnica, entre outros.

