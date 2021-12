Lojistas aprendem com ambulantes os segredos das ruas

Uma das lições que o empresário José Vitorino Santos Filho guarda do tempo em que era vendedor ambulante é a importância de se adequar às necessidades do comprador e responder rápido quando ele não encontra exatamente o que está procurando. “Nosso objetivo não é conquistar o dinheiro do cliente, é conquistar o cliente”, afirma Vitorino, um dos donos da Açaí Ácidos Naturais e de sua mais recente marca, a Pura Vida, que comanda quatro lojas de alimentação saudável ao lado da mulher, Gabriela Santos Borges, com quem vendia sanduíches naturais, saladas e sucos nas praias soteropolitanas há 28 anos.

Um número muito pequeno de pessoas que montam uma barraca na rua ou saem de porta em porta vendendo seus produtos vai repetir as trajetórias de Paes Mendonça, Sílvio Santos e do italiano Francesco Matarazzo. Mas lições tiradas do corpo-a-corpo com a clientela de rua podem ser muito úteis a empreendedores formais, especialmente pequenos empresários, que não precisam seguir à risca os padrões de conduta das grandes redes.

Vendedor de rua há 30 anos, José Crispiniano Félix dos Santos ocupa atualmente um box na Rua Coqueiro da Piedade, uma das áreas destinadas pela Prefeitura de Salvador ao comércio ambulante. Para seguir mantendo a atividade que permitiu a criação de seus quatro filhos, Santos aposta na gentileza. “Tem cliente que se for bem atendido volta, mesmo que encontre preço mais baixo em outro lugar”, afirma.

Dono de um box na Piedade, Crispiniano ensina a importância do bom atendimento

Para o analista técnico do Sebrae Diógenes Silva, o fato de trabalhar sozinho e cuidar de todo o processo de venda permite ao ambulante uma liberdade que não é possível em grandes lojas de departamentos, onde o vendedor faz a propaganda do produto, o pagamento é feito no caixa e qualquer alteração de preço ou de características do produto muitas vezes depende da intervenção de terceiros, seja o gerente, seja um diretor que está em outra unidade. “Mas essa flexibilidade é algo que pode ser perfeitamente usada por donos de pequenos negócios”, pontua. Outro fator importante é a criatividade. "Os ambulantes criam jingles para tudo, sabem chamar a atenção dos clientes”, diz o analista do Sebrae.

Uma forma que José Crispiniano achou de se diferenciar há um ano foi instalar um ventilador no alto da banca em que comercializa produtos para casa. Mais do que uma associação com o tipo de artigo que comercializa, o aparelho foi uma forma que Crispiniano encontrou de amenizar para si mesmo e para a clientela o calor da apertada viela entre a saída da Estação da Lapa e a Praça da Piedade onde ele trabalha. “Hoje tem mais uns quatro com ventilador aqui, mas fui eu que coloquei o primeiro”, gaba-se.

“Foi o corpo-a-corpo com os clientes que permitiu que a gente crescesse”, diz Vitorino, que destaca a singularidade de cada cliente e o crescente desejo por atendimento personalizado como fatores a serem levados em consideração pelos empreendedores na hora de se relacionar com a clientela. “Foi isso que permitiu a realização do meu sonho de abrir um negócio de comida saudável numa época em que só se encontravam acarajé, hambúrguer e pizza para lanchar”, diz o ex-técnico em eletromecânica que aos 19 anos começou a vender sanduíches naturais na praia junto à sua então namorada de 16 anos. Com quem se casaria e dividiria a administração do negócio.

Ao contrário de Vitorino, Crispiniano não sonha em abrir uma loja. “Muitas obrigações, muitos impostos”, justifica o ambulante que reclama da queda do movimento depois da crise, mas que se orgulha de ter comprado os livros dos filhos com um trabalho que começa com a montagem da banca às 6h30 e que normalmente termina às 20h.

