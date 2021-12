Lojas virtuais são boa oportunidade de empreender

Uma loja aberta 24 horas por dia, que não precisa de grande estoque de produtos e possui baixo custo operacional. Esses foram os atrativos que levaram pequenos e médios empresários em todo Brasil a investirem na criação de lojas virtuais.

E o resultado do investimento continua surpreendendo. Só no primeiro semestre de 2014, o comércio online faturou cerca de R$ 16 bilhões, estimulando o aparecimento de agências como a Inteligent Web Solutions (IWS), especializada em consultoria para lojas virtuais.

O mercado digital cresce dessa forma por causa de sua comodidade. Marcus Bianco, consultor de marketing e e-commerce da IWS, afirma que o comprador vê nas lojas virtuais a facilidade de pesquisar preços e receber o produto sem sair de casa.

O número crescente de compradores em ambiente virtual mostra a força desse novo espaço de negócio. O resultado recente da pesquisa realizada pela agência Infobase Interativa aponta que até 2013 o Brasil já tinha 50 milhões de compradores online.

Cajila Barbosa, uma das donas da loja virtual Miolito, que vende cadernos e carteiras feitos à mão, conta que o principal fator que a levou, junto com seu sócio Felipe Nanni, a criar uma loja em espaço virtual foi a praticidade para administrar o negócio. "Para empreendedores pequenos como nós, é mais vantajoso apostar em uma loja virtual do que em um ponto fixo. O custo de manutenção é bem menor", afirma.

Propaganda positiva

Nada deve ser feito sem planejamento e cuidado. "Fazer um site é fácil, mas é necessário divulgação para que seu negócio prospere", afirma Marcus. "É preciso que você saiba em que meios divulgar e como divulgar. A presença nas redes sociais também é importante".

Thiago Silva, analista de sistema responsável por gerenciar a loja Shop4pets, conta que cerca de 30% dos novos clientes conheceram o endereço por meio da fanpage no Facebook.

A loja física, presente em quatro endereços da região metropolitana de Salvador, também viu um aumento de vendas e movimentação. "Muitos que entram no site da loja virtual acabam se interessando e frequentando também a loja física", revela Thiago.

No entanto, essa divulgação em meio digital deve ser feita com moderação e foco. "É importante lembrar que seu objetivo final, nessa divulgação em rede, é a venda de produtos, e não apenas receber uma curtida ou compartilhamento. Sua divulgação deve ser voltada à venda de seu produto", orienta Marcus Bianco.

Oferecer um produto diferenciado e bom tratamento ao cliente é a melhor forma de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Cajila Barbosa conta que o atendimento ao cliente no ambiente virtual deve ser ainda mais cuidadoso e atencioso, já que ele não está tendo contato prévio ao vivo com o produto. "Tudo tem de se apresentar o melhor e mais parecido possível com as fotos do site, para que o cliente fique satisfeito", afirma.

Uma equipe preparada, com atendimento ao cliente eficaz, e uma divulgação eficiente são os passos que um empreendedor deve ter em mente se quiser prosperar no ambiente online.

