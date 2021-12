Lojas itinerantes levam produtos aonde o consumidor está

No princípio, eram os caixeiros-viajantes, mascates que percorriam o Brasil levando as mais diversas mercadorias aos consumidores longínquos. Hoje, uma versão moderna desse modelo de negócio ganha espaço no mercado: as lojas itinerantes, montadas sobre quatro rodas ou mesmo ao ar livre, que circulam por várias cidades, ficando por alguns dias ou apenas poucas horas em cada local.

Sem custos de aluguel, reforma ou manutenção de um ponto comercial, empreendedores abrem mão de um endereço fixo para viabilizar o negócio próprio. A empresária Val Suzarte, que trabalha há dez anos com moda feminina, tendo começado como sacoleira, formalizou sua atividade vendendo as peças da Espiral by Val em um caminhão, que percorre Salvador e região metropolitana.

"O financiamento do veículo custa R$ 2 mil mensais, mesmo valor do aluguel de um ponto em um bairro popular. A diferença é que o patrimônio é meu e elimina a necessidade de pagar funcionários".

Outra vantagem é a maior proximidade com seu público-alvo e, ao mesmo tempo, a possibilidade de chegar a diferentes perfis de clientes. "No ponto fixo, o empresário fica sujeito às variações de demanda do mercado, enquanto o negócio móvel foge disso", diz o consultor em estratégia e modelos de negócio, Nei Grando.

Essa independência de uma freguesia cativa permite aumentar a cartela de consumidores. Val viu o número de clientes dobrar de 200 para 400 depois que passou a vender no caminhão. Uma das estratégias usadas para isso foi a parceria com empresas, que permitem a venda dos produtos no horário de almoço dos funcionários, e a participação em feiras, como a Made in Bahia.

De acordo com os especialistas, essa presença em eventos é uma boa forma de fazer publicidade de baixo custo. "Essa participação nas feiras permite estimar quantas pessoas visitarão o local e terão contato com a marca", diz Grando.

Mas é importante firmar parceria com eventos cujo público tenha afinidade com a proposta da marca. Bruno Aragão, proprietário da Almofadinha, que cria e vende estamparia em almofadas, aposta em programações culturais para se aproximar dos consumidores.



Há um ano, quando surgiu, a empresa funcionava apenas como e-commerce, mas Aragão resolveu usar sua kombi 1973 para "ir onde o público está". "Não queria a loja em grandes shoppings, e a Kombi é bastante lúdica, dialoga com o design retrô dos produtos e permite que os clientes tenham um contato direto com eles".

Carén Cruz e Cristina Monteiro investiram em loja ao ar livre (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

Tão importante quanto chegar aos possíveis clientes é oferecer a eles qualidade, principalmente para que o negócio não seja confundido com o comércio informal. Esse é o diferencial da Pittacos na Moda, lançada há poucas semanas pela blogueira e empresária Cáren Cruz.

A loja funciona ao ar livre, com toda a estrutura de um ponto fixo, mas com paredes móveis e mesas e armários desmontáveis. No local, antes de comprar, as clientes recebem uma consultoria para conhecer seu estilo e escolher quais roupas ficam melhores em seu corpo. "Nem sempre a mulher que trabalha tem tempo para procurar o que gosta, então oferecemos essa comodidade em um dia e horário marcados", diz Cáren.

Outros cuidados para abrir uma loja itinerante são um planejamento financeiro e atenção a documentos, como alvarás. "Apesar do custo inicial mais baixo, o negócio pode envolver a compra de um veículo, sua adaptação e gastos com impostos", diz o coordenador de comércio e serviços do Sebrae-Bahia, Rogério Cerqueira.

Além disso, o empresário deve conseguir uma autorização do Detran para que o automóvel funcione como estabelecimento comercial. A vistoria para identificar mudanças, como cor e plotagem, custa R$ 30, já a conferência de alterações que possam comprometer itens de segurança tem o valor de R$ 90. "Também é preciso cumprir as regras de cada lugar, obtendo alvarás nas prefeituras de cada município em que passar", diz Cerqueira.

