Lojas baianas concluem preparativos para Black Friday

Três em cada dez empresas brasileiras devem aderir à Black Friday 2017, programada para o próximo dia 24. A projeção é de pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL).

Na Pituba, a gerente administrativa da empresa de beleza Anna Pegova, Juliana Oliveira, organiza as promoções que serão ofertadas aos clientes do estabelecimento.

“O nosso objetivo é apresentar na Black Friday descontos que possam chegar até 50% do valor normal de produtos e serviços de estética”, explica Juliana.

Como estratégia para atrair novos clientes e bater a marca da Black Friday do ano passado, Juliana explica que a Pegova vai distribuir as promoções por todos as áreas de atuação de negócio.

A última edição gerou o aumento de cerca de 40% às vendas do estabelecimento, em relação com os dias comuns do ano, sem ações especiais do comércio ou datas comemorativas. “Para 2017, o plano é expandir as promoções e entregar brindes para os clientes, com redução dos preços dos perfumes, tratamentos faciais, limpezas de pele”, diz.

Termômetro de venda

Para Juliana, a Black Friday vai servir como um indicativo de vendas para o Natal. Assim como ela, 25% dos empresários brasileiros acreditam que a data é o termômetro de comportamento do consumidor para o período natalino, de acordo com o levantamento do SPC Brasil e da CNDL.

Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, apesar de serem eventos com propósitos diferentes, os empreendedores devem aproveitar o próximo dia 24 para organizar o negócio para o Natal.

“A Black Friday ainda não é tradicional no país, mas pode ajudar bastante o empreendedor. Ele pode aproveitar a data para limpar o estoque e ficar pronto para o Natal, por exemplo”, explica Marcela.

Diante da situação de crise econômica do país, realidade que reduz o poder de compra da população, a economista acredita que o consumo mais consciente vai ser a marca da Black Friday de 2017.

“Não existe uma total falta de consumo, mesmo com a crise. O empreendedor precisa cativar o cliente, mostrar a qualidade do produto ou serviço da empresa”, diz, completando: “Para alcançar o potencial público consumidor, é necessário ter uma boa divulgação das promoções, principalmente na internet por meio das redes sociais”.

Setor de varejo

No total de empresas que irão participar do dia de promoções, 32,5% correspondem ao segmento de varejo, indicam o SPC Brasil e a CNDL.

Para o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas-BA), Paulo Motta, a Black Friday vai sinalizar um indicativo de melhora do setor varejista da Bahia.

“Depois de um primeiro semestre marcado por quedas nas vendas voltadas para as datas comemorativas, sempre que relacionadas com o ano passado, acredito que a Black Friday vai servir como parâmetro da leve melhora da economia brasileira. Eu tenho fé que o setor varejista vai fechar o ano com melhores resultados”, afirma Motta.

Segundo o líder lojista, a criatividade para incrementar os negócios, testada em eventos como a Black Friday, vai fazer com que o varejo ganhe força para alavancar as vendas de fim do ano.

“O varejo vai chegar forte em dezembro. Os lojistas sempre encontram soluções criativas e superam situações adversas”, diz Paulo Motta. O presidente avalia a Black Friday como o momento ideal também para a implantação e o aperfeiçoamento das estratégias de vendas pensadas para o mês de dezembro.

