Lojas Americanas oferece 145 vagas de emprego no Brasil

As Lojas Americanas vai oferecer 145 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. Na Bahia, as oportunidades são para atuação como supervisor do varejo em lojas das cidades de Salvador, Caetité, Euclides da Cunha, Ibotirama, Ipiaú e Nova Pojuca.

Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem possuir até, no máximo, dois anos de graduados em qualquer curso superior. Os contratados terão que desempenhar funções como controle de exposição e precificação dos produtos; coordenação e avaliação de equipe de atendimento; análise de desempenho dos departamentos da loja; controle de estoque e compra de sortimento; e supervisão do inventário, entre outras.

Os interessados em concorrer a uma das vagas de emprego oferecidas devem se inscrever até 31 de dezembro pelo site Vagas.com.

