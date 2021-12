Lojas Americanas inscreve para Programa de Trainee

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee das Lojas Americanas, uma das mais tradicionais redes de varejo do País. O treinamento, que tem duração de um ano, é voltado para atuação no varejo, no Rio de Janeiro (RJ). Podem se candidatar profissionais de todo o País, que tenham disponibilidade para mudança de cidade.

Os interessados devem ter concluído os cursos de graduação, pós-graduação ou mestrado - sem restrição quanto ao tempo de formatura. As áreas são Administração, Ciências Contábeis, Estatística, Direito, Relações Internacionais, Comunicação Social, Física, Matemática, Economia, Engenharias, Informática e todos os cursos relacionados a TI.

O processo seletivo é composto por testes online (raciocínio lógico e inglês), fit challenge, laboratório de Competências, entrevista com o RH e assesment center, etapa que combina várias técnicas de seleção (dinâmica de grupo, estudo de caso, entrevista individual e outras).

Entre os benefícios estão salário compatível com o mercado, auxílio refeição, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, desconto nas lojas físicas e na Americanas.com. A companhia oferece ainda treinamentos, acompanhamento do RH e gestor, e convênios com instituições de ensino.

Inscrições até o dia 30 de setembro por meio do site Cia de Talentos (www.ciadetalentos.com.br)

adblock ativo