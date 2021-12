Loja de departamento inscreve para programa de trainees

A empresa de moda Riachuelo está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2013. São 40 oportunidades para todo o Brasil, por isso, a rede prioriza profissionais com disponibilidade total para residir em outras cidades brasileiras. Podem participar jovens que se graduaram (entre 07/2009 e 07/2013) nos cursos de Administração, Economia, Engenharia, Moda, Comunicações e áreas correlatas. Além disso, é desejável inglês fluente e talento para administração comercial e gestão de pessoas. As inscrições podem ser realizadas no site www.riachuelo.com.br até o dia 30 de abril.

Com duração entre 12 e 18 meses, o Programa de Trainees da Riachuelo oferece duas possibilidades de carreira: Gerente de Loja e Gerente de Produto. O processo seletivo é composto pelas etapas: inscrições; análise eletrônica de currículos; testes online; dinâmicas de grupo; painel de competências com gestores; entrevista final com a diretoria; entrega de documentos para admissão. O início das atividades está previsto para o mês de agosto. Ao final do programa, o trainee assume um cargo de gerente. Atualmente, cerca de 90% dos executivos da rede iniciaram sua carreira por intermédio do programa.

