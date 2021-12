Leitura atenta de anúncio eleva chances de emprego

O ano começou promissor para quem busca uma vaga de emprego - seja uma recolocação ou primeira oportunidade. Pesquisa feita pela Catho - em parceria com a Conecta, braço on line do Ibope Inteligência -, realizada com executivos de 500 empresas, apontou que mais da metade acredita no aumento do número de contratações ainda nos primeiros seis meses de 2014.

Boa notícia. Agora é ficar atento às oportunidades, de olho nos anúncios das ofertas. Mas é preciso atenção nessa hora. Segundo os especialistas em recrutamento e seleção, cerca de 80% dos currículos enviados não atendem ao perfil desejado.

De acordo com a coordenadora de projetos da Véli Soluções em RH, Gleide Lima, o envio "indiscriminado" de currículo para uma vaga a qual o candidato não tem a qualificação exigida, "denota para o recrutador que o profissional não tem foco".

Segundo Gleide, é recomendável que o candidato "atente para os requisitos exigidos, desejáveis e obrigatórios".

"Se a vaga não se encaixa no seu perfil, mas você gostaria de trabalhar naquela empresa, guarde aquele contato (e-mail), espere uma semana e envie o currículo explicando no corpo da mensagem o seu objetivo profissional. Tudo é uma questão de estratégia", afirma.

Gerente de recursos humanos da Catho, Angélica Nogueira lembra que, antes de se "lançar", o candidato deve avaliar se ele atende a, no mínimo, 70% das exigências.

"É importante que o profissional analise o que está sendo pedido no anúncio. Questões como formação, conhecimentos técnicos e experiência profissional. É importante identificar se a vaga está de acordo com seu plano de carreira e financeiro" conta a especialista.

Uma novidade nessa área, segundo a headhunter (caça-talentos, em inglês) e consultora de carreira da Talento RH, Agda Lima, é que "existem hoje sites de gerenciamento de recrutamento e seleção que filtram esses franco atiradores".

"Portanto, candidatos sem foco, que não sabem o que querem e não pesquisam as novas formas de recrutamento, respondendo a várias vagas distintas e sem ponderar o peso da experiência que tem para oferecer, ficam de fora dos processos de forma automática".

Agda explica que esse tipo de ferramenta é utilizada devido à "falta de tempo, por parte dos recrutadores, de analisar todo o potencial de cada candidato".

"Há uma pressão muito grande quando uma empresa precisa contratar e ela vai atrás de um profissional pronto, que irá chegar agregando, sem grandes investimentos em treinamento por exemplo".

Psicóloga da ValorRH e Consultoria, Cecília Spinola, destaca que, o envio de currículo para um posto ao qual o candidato não se encaixa no perfil representa "perda de tempo": "E um tempo em que ele deixou de buscar uma vaga que ele poderia ocupar. Ele credita que o recrutador irá guardar o currículo, o que não é verdade. E não basta atender só metade das exigências. O que inclui ou exclui os candidatos são os detalhes. Não adianta mentir".

