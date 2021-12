Jovens ganham dinheiro com vídeos na internet; saiba como

Quando começou seu canal no YouTube há três anos, a blogueira e youtuber baiana Jéssica Dantas não imaginava que hoje teria 70 mil seguidores na plataforma e ganharia até

R$ 3 mil por mês produzindo conteúdo para o canal Fala Dantas. O que para ela começou como um hobby se transformou em sua profissão e possibilidade de carreira.



Planejamento e comprometimento são essenciais para crescer na plataforma, que pode ser utilizada, inclusive, por empresas para divulgar seus serviços e produtos. De acordo com o gestor de projetos do Sebrae, Fabrício Barreto, a utilização de redes sociais, seja ela o Facebook, o Twitter ou o YouTube, é sempre uma das formas mais eficazes de divulgar sua empresa. Por outro lado, o Facebook e o Twitter também são ferramentas importantes na divulgação de seu trabalho com o canal no YouTube.



"Você está vendendo a sua imagem e, às vezes, a imagem de sua empresa também. É importante cuidado e procurar produzir conteúdo de qualidade", explica Barreto. Jéssica, que antes de criar seu canal no YouTube já mantinha o blog Fala Dantas, explica que procurar produzir conteúdo sempre inovador e cativar o público é a forma de crescer na plataforma.



"Tanto o meu blog quanto o canal no YouTube começaram como um hobby. Eu não tinha grandes pretensões, mas, depois de não ser selecionada para uma vaga de estágio há dois anos, decidi investir pesado no canal do YouTube, que eu já tinha", explica Jéssica, atualmente no quinto semestre de química na Universidade Federal da Bahia (Ufba).



O resultado disso é um lucro mensal que varia de um salário mínimo até R$ 3 mil por mês, a depender da época do ano. "Como no meu canal eu falo muito sobre cabelos cacheados e cosméticos, há períodos do ano em que você consegue ganhar mais", explica.



Barreto ressalta que é importante, para isso, ter um plano de negócio, ditando como você vai administrar seu canal. "Estar atento a parcerias com empresas do mesmo ramo de seu blog também é importante, não importa se ele for de entretenimento, educação ou moda", conta o especialista.



Foco e um bom planejamento de mídia também é sinônimo de sucesso. E para um blog com um milhão de acessos por mês, por exemplo, as empresas chegam a pagar R$ 10 mil por publicidade, de acordo com Jéssica. Por outro lado, para conseguir público o suficiente para começar a ganhar pelo conteúdo do blog é necessário ao menos um ano.



Um dos cuidados a serem tomados está com sua privacidade, já que o vídeo torna sua imagem pública. Esse foi um dos motivos que fizeram a youtuber baiana Fernanda Cezimbra, com mais de 100 mil inscritos na plataforma, afastar-se do canal que mantinha. Além disso, tinha a falta de tempo. "Você tem que se comprometer em gerar conteúdo, gravar, editar", explica.

Naiane Aline Jovens ganham dinheiro com vídeos na internet; saiba como

