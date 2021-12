Jovens estudantes têm noções básicas de empreendedorismo em salas de aula

O tema empreendedorismo tem estado no centro das discussões sobre negócios nos últimos anos e tem virado pauta também nas escolas, atingindo crianças e jovens. Cada vez mais se faz necessário incluir a educação empreendedora na rotina escolar e em atividades extracurriculares, ensinando aos jovens noções básicas sobre negócios, responsabilidade social e resolução de problemas.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), junto à Secretaria Estadual de Educação, começou na segunda, dia 23, em Salvador o programa Despertar, que irá capacitar 500 professores da rede pública estadual para o ensino do empreendedorismo.

A capacitação é voltada para o ensino médio, com alunos a partir de 15 anos, e pretende atingir cerca de 50 mil estudantes, que terão 22 aulas sobre temas como criatividade e inovação, jovens no mercado de trabalho e como identificar oportunidades. O conteúdo será inserido em aulas de disciplinas regulares.

A ação prevê também uma atividade de campo na qual os alunos acompanham o cotidiano de uma empresa real, além de uma feira de empreendedorismo.

Para Márcia Suede, gestora do projeto Despertar pelo Sebrae, o ensino do empreendedorismo é importante não só para incentivar os alunos a criarem o próprio negócio no futuro como para ensinar sobre responsabilidade social. “É possível empreender na própria carreira profissional ou desenvolver um olhar para mudar a realidade, ajudando família, escola e comunidade”, explica.

No conteúdo das aulas estão questões que envolvem cidadania, reconhecimento das próprias qualidades e talentos dos alunos e a identificação de problemas no dia a dia, incentivando o empreendedorismo social.

“Os alunos vão trabalhar seu papel como agentes transformadores da sociedade, despertar para os problemas de sua comunidade. Eles podem querer participar de associações de moradores e pleitear melhores serviços de saúde, moradia, transporte”, conta o superintendente da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, Ney Campello. A secretaria pretende tornar o empreendedorismo parte do currículo obrigatório das escolas da rede estadual.

Ele lembra também que a vivência em empreendedorismo e em projetos de responsabilidade social tem chamado a atenção de recrutadores de empresas, que veem a experiência como um ponto positivo no currículo. “Hoje muitas empresas já procuram saber sobre isso nos processos seletivos, e muitas vezes isso acaba sendo critério de desempate na contratação”.

A professora Simone Mascarenhas, que leciona para turmas de ensino médio do Colégio Estadual de Cachoeira e do Centro Noturno de Educação da Bahia (Ceneb-Cachoeira), está fazendo parte das aulas de capacitação do Sebrae. No Ceneb já ocorreram mudanças no currículo para incluir o ensino do empreendedorismo. Cada série tem agora um tema norteador, como “Emprego e Geração de Renda”, no caso do 2º ano, e os professores estão trabalhando noções de empreendedorismo, planejamento, atividade laboral e projetos de vida com os alunos.

Próximo da realidade

“Muitos dos estudantes noturnos já trabalham, então é um ensino mais próximo à realidade deles. Eles aprendem como empreender na vida diária”, conta a professora. Em sala de aula, Simone traz atividades como a criação de um plano de negócios junto aos alunos e pesquisas e seminários sobre profissões e atividades empresariais.

Lucas Fonseca teve contato com o empreendedorismo pela primeira vez no segundo ano do ensino médio. Ele participou do programa Mini Empresa, da organização sem fins lucrativos Junior Achievement Bahia, onde ele e os colegas de sala tiveram que criar a própria empresa, vender um produto real e competir com miniempresas de outras escolas.

Depois da experiência, Lucas continuou fazendo parte do mundo do empreendedorismo: foi presidente da EletroJr, empresa júnior de engenharia elétrica da Ufba, foi voluntário na Junior Achievement e hoje está abrindo a própria empresa de consultoria, a Ásense Impulsionadora de Negócios, com quatro sócios. “Não esperava que fosse me envolver de forma tão profunda, mas hoje acredito muito no movimento empreendedor e quero ajudar outras pessoas a empreender”, conta Lucas.

O vice-presidente da Junior Achievement, Bruno Galba, acredita que a formação em empreendedorismo é uma bagagem importante para qualquer estudante: “Para ter possibilidade de crescer na carreira, o jovem precisa dessa preparação. Estamos numa situação difícil, com pouca oferta de empregos, e é preciso ser criativo e criar alternativas”, conta.

A organização trabalha com 27 programas de empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mercado de trabalho, e no ano passado alcançou 3.110 alunos de ensino médio das redes pública e privada.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

