Jovens brasileiros escolhem Google como empresa dos sonhos

A multinacional Google ficou em primeiro lugar no ranking brasileiro da 13ª edição da Pesquisa Empresa dos Sonhos dos Jovens, realizada pela consultoria Cia de Talentos e pela Nextview People. Após dois anos em segundo lugar, a Google ultrapassou a Petrobras e é considerada a preferida também dos executivos no Brasil, de acordo com outro levantamento feito recentemente.

Aqueles que indicaram a Google na pesquisa, 29% dos jovens, esperam vivenciar uma carreira internacional na empresa, enquanto que os que apontaram a Petrobras, 40%, vislumbram uma estabilidade no emprego. Neste ano, a terceira colocada foi a Odebrecht. A Apple e a P&G estreiam no resultado da pesquisa e, a PWC, estreante em 2013, saltou do nono para o sexto lugar.

No caso da PWC, 71% dos que sonham trabalhar nela acreditam em aprendizado profissional. A Nestlé é lembrada como a empresa com mais credibilidade, de acordo com 59% dos jovens. Já a Apple é referência em inovação para 69% dos que gostariam de atuar nela.

Outra revelação do levantamento é a diminuição da quantidade de jovens que sonham trabalhar em uma companhia específica. Em 2012, era de 77%, passou para 60% em 2013 e, agora, está em 58%. Para os descontentes, na empresa dos sonhos deve ser possível conciliar vida pessoal e profissional, além de ter bons relacionamentos no ambiente de trabalho.

Cerca de 52 mil jovens brasileiros estudantes e recém-formados, com idade entre 17 e 26 anos, participaram desta edição, que mostra o que eles pensam a respeito de companhias, liderança, mercado de trabalho e carreira.

