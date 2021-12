Jornalista de A TARDE vence Prêmio Sebrae

Pela terceira vez consecutiva o jornal A TARDE vence a edição estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo na categoria Jornalismo Impresso. A matéria "Pequena empresa incubada tem 80% mais de chance de 'sobrevivência'", do repórter de economia Donaldson Gomes, veiculada na edição do Caderno Empregos & Negócios de 20 de maio de 2012, venceu outros quatro concorrentes, todos da equipe do caderno, na terceira edição da premiação baiana.

"Apesar das dificuldades, conseguimos fazer um bom trabalho", disse o repórter na entrega do prêmio, que recebeu pelo segundo ano consecutivo.

A editora de Empregos & Negócios, Cassandra Barteló, representou a equipe na cerimônia de premiação. Ela destaca a importância do tema empreendedorismo no caderno.

"A ideia é que a gente sempre tenha matérias que sejam voltadas para micro e pequenos empreendedores. O prêmio é superbacana porque é o reconhecimento do trabalho da gente. É sinal de que estamos seguindo por um bom caminho", afirma Cassandra Barteló.

O superintendente do Sebrae, Edival Passos, acredita que o caderno é um importante fomentador da consciência empreendedora no Estado. "Além de divulgar empregos formais, mostra exemplos de pessoas que deram certo em pequenos negócios, o que cria uma alternativa, apresenta uma outra possibilidade de atividade e de renda", diz.

A repórter do A TARDE Online, Thais Seixas, foi indicada na categoria webjornalismo pela série empreendedorismo de verão.

Outras categorias - O Prêmio Sebrae de Jornalismo está em sua quinta edição nacional. Este ano, a Bahia foi o segundo estado em número de trabalhos inscritos.

Das 126 reportagens, 59 foram de jornais impressos, a categoria mais disputada. Os vencedores nas outras três categorias foram: TV Santa Cruz (telejornalismo); Gente & Mercado (webjornalismo); e Band News (radiojornalismo). Os premiados foram escolhidos por um júri formado pelo Sebrae, pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Revista Imprensa e Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom).

"Não adianta termos boas ideias se não as tornamos conhecidas. Noticiá-las é fundamental", destaca o superintendente do Sebrae.

Os premiados estaduais ainda vão participar das etapas regional e da nacional.

