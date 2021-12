Já é tempo de planejar o Natal

Mesmo com a redução da clientela, em função da crise econômica, empreendedores que usam as festas de fim de ano como vitrine apostam na inovação e na qualidade para cativar clientes que vão comprar presentes de Natal, inclusive quem está disposto a pagar mais. Para conquistar essa clientela, os empreendedores estão desde já arregaçando as mangas e traçando estratégias de comercialização.

Este ano, uma rosca natalina feita sem produtos que contenham glúten é a receita inovadora das irmãs Célia e Cleide Campos, que montaram uma empresa de alimentos baseada nas tradições culinárias da família.

Assim surgiu a Grão e Muito Mais, exemplo de microempreendedorismo que se pode fazer a partir da própria casa. As irmãs já faziam tortas salgadas, como de bacalhau, para fornecer ao longo do ano.



"Em casa, todos cozinhávamos, homens e mulheres, e um dia perguntaram por que não aproveitávamos o dom para fazer negócio", relata Célia, que mergulhou de cabeça na administração do negócio em meados do ano passado, quando perdeu o emprego de secretária-executiva.

Sua irmã, Cleide, que atua como decoradora de interiores freelancer, administra a empresa juntamente com ela. E o objetivo das duas neste fim de ano é impulsionar as vendas com a novidade no cardápio. "Esperamos aumentar as vendas em 10% em relação a 2015. Se não fosse a crise, acho que cresceríamos mais", observa Célia.

Para a loja de presentes Da Juju, outubro é o mês de se preocupar com a logística. Como pode levar até um mês para que o artigo encomendado esteja apresentável na vitrine dos 3.505 pontos de venda espalhados por todo o país, a empresa tem que começar a estabelecer os contatos para compras extras neste mês.

"É preciso que haja tempo para o lojista verificar se os produtos estão avariados ou não e sejam colocados em condições de venda", afirma a gerente comercial da empresa, Kelly Santos, que estima um crescimento nas vendas entre 15% e 10%.

Para cativar os clientes, a Da Juju aposta em artigos com mensagens personalizadas, como canecas com dizeres amorosos.

A maior preocupação de Ana Flávia Lima, da LaFla Modas, nesta época do ano é contratar mão de obra temporária para garantir que as entregas sejam feitas. "Devo contratar dois estagiários para esse período", afirmou Ana, uma ex-sacoleira que conseguiu montar uma empresa comercializando roupas trazidas de São Paulo e de Fortaleza, e que agora ocupa dois andares em um prédio no Comércio.

"Com o décimo terceiro e os lotes de restituição do Imposto de Renda, esta é uma ótima época para aumentar as vendas", destaca Fabrício Lacerda Barreto, analista do Sebrae. Ele recomenda que os empreendedores planejem este momento e que apresentem inovações para conquistar clientes. "Quem compra tem que sentir que valeu a pena o valor pago", aconselha.

