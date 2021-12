Intercâmbio curto é mais barato e pode ser feito nas férias

Imersão total no idioma garante que o intercâmbio cultural de curta duração seja tão eficiente quanto outros que ocupam um tempo maior de viagem. "Essa é uma oportunidade de enriquecer seu currículo e desenvolver sua fluência no idioma em pouco tempo", explica o coordenador pedagógico da Caballeros de Santiago, Alfredo Villalba.

E oportunidades não faltam. Apresentada como uma alternativa mais barata e prática de intercâmbio, em comparação com aqueles de duração mais longa, os intercâmbios curtos podem ser realizados, inclusive, durante as férias do trabalho ou escolares.

Esse foi o caso do engenheiro de produtos Brunno Guedes, de 32 anos. No ano passado ele aproveitou as férias do trabalho para fazer um intercâmbio de duas semanas em Paris, por intermédio da agência de intercâmbio e curso de idiomas EF Brasil. "Foi a oportunidade que eu precisava para pôr em prática um idioma que eu tinha conhecimento, mas precisava treinar", conta.

Apesar dessas vantagens, o gerente de representação da EF, Bruno Vandystadt, conta que é complexo dizer qual das duas opções de intercâmbio é melhor. "Precisamos analisar fatores como disponibilidade de tempo do aluno e para onde ele quer ir".

As aulas intensivas que geralmente acompanham os intercâmbios de curta duração garantem que mesmo estudantes com nível básico do idioma, ou conhecimento nulo, consiga assimilar a outra língua no período breve de estada no país. "Claro que os estudantes com algum nível de conhecimento conseguirão aproveitar mais, mas a experiência ajuda bastante quem conhece só o básico", conta Villalba.

Ele acrescenta que o intercâmbio se torna mais eficiente que cursos de idioma comuns, porque após a aula recebida em outro país você é forçado a conviver com a língua durante todo o dia. "O sucesso conseguido é por conta dessa imersão total, mesmo quando você passa pouco tempo fora", diz o coordenador.

De acordo com Guedes, intercâmbios curtos são excelentes para consolidação de conhecimento. Tanto que sua próxima viagem, três semanas em Chicago, já está marcada para o final de abril. Para quem quer encaixar a experiência de um intercâmbio em férias de trabalho, opção não falta.

