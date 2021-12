Instituto de beleza oferece oficinas a R$ 9,90 na Liberdade

Estão abertas, até esta sexta-feira, 23, as inscrições para oficinas voltadas para a beleza negra. Profissionais do Instituto Embelleze ministrarão curso de maquiagem para pele negra, tererê e tranças, cuidados especiais e tratamentos para o cabelo afro.

Os interessados podem realizar as inscrições na sede do próprio instituto, que fica localizado na Rua Lima e Silva, nº 249, na Liberdade. O valor da inscrição é de R$ 9,90 por cada oficina. Para obter mais informações sobre as aulas, entre em contato por meio do número (71) 3254-8900.

