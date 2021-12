Instituto Beleza Natural abre mais 70 vagas em Salvador

O Instituto Beleza Natural, rede especializada no tratamento de cabelos crespos e ondulados, está recrutando profissionais para preencher cerca de 70 vagas em Salvador. As oportunidades são para Auxiliar de Cabeleireira, Cabeleireira, Estoquista, Auxiliar de Manutenção, Jovem Aprendiz, Recepcionista, Assistente Administrativo, Atendente de Loja, Assistente de Atendimento e Auxiliar Operacional.

Os interessados em se candidatar devem enviar o currículo para recrutamento@belezanatural.com.br, mencionando a palavra SALVADOR e o nome da vaga de interesse no assunto do email. Outra opção é entregar o currículo impresso na recepção da sede do Instituto, que fica localizado no Largo do Tanque, n° 108.

Os cargos não exigem experiência anterior e os salários são compatíveis com os oferecidos pelo mercado. A empresa também oferece benefícios como vale transporte, seguro de vida, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico e vale refeição.

Os profissionais selecionados poderão atuar na unidades da Liberdade ou de Pau da Lima, que deverá ser inaugurada ainda no segundo semestre deste ano.

