Instituto Beleza abre vagas para profissionais temporários

O Instituto Beleza Natural inicia, nesta terça-feira, 13, processo seletivo para preencher 15 vagas temporárias. A maioria dos postos de trabalho é para auxiliar de cabeleireira, cargo que não exige experiência anterior e é uma oportunidade para o primeiro emprego.

Há oportunidades também para as funções de atendente e recepcionista. Além do salário, o profissional receberá transporte e vale refeição. As interessadas devem ir ao instituto, localizado na Liberdade, às 10h, com currículo em mãos.

