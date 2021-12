Inscrições para seleção de estagiários do TCE se encerram nesta sexta

As inscrições para o processo seletivo de estagiários do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), que oferece 80 vagas, se encerram nesta sexta-feira, 3. O procedimento deve ser feito no site da empresa Concepção Concursos. Para as áreas de nível superior a taxa é de R$ 15 e R$ 10, para médio.

São oferecidas 40 oportunidades para estudantes dos cursos de administração (3), arquitetura (1), biblioteconomia (1), ciências contábeis (12), ciências da computação (2), direito (17), economia (1), engenharia Civil (2), gestão ambiental (1) e cadastro reserva para design gráfico, publicidade e jornalismo (comunicação Social). Há também 38 vagas para estudantes do ensino médio e duas para alunos do curso técnico em saúde bucal.

Os selecionados para nível superior irão receber a bolsa no valor de R$ 600. Já os dos níveis médico e tecnológico reberão R$ 350 e auxílio-transporte. A carga horária é de 4h para o turno matutino de segunda a sexta-feira e de 5h para vespertino de segunda a quinta. O processo seletivo terá validade de um ano.

