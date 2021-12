Inscrições para programa dos Correios se encerram nesta quinta

Seguem abertas até esta quinta-feira, 28, as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios destinado a candidatos de 14 a 22 anos.

Serão oferecidas 4.983 vagas distribuídas em todo o País para formação de assistente administrativo e assistente de logística, conforme informação do edital. Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

As inscrições devem ser feitas no site dos Correios. Os selecionados receberão R$ 448,86, e terão uma carga horária de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias.

