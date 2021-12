Inscrições para o programa Partiu Estágio começam nesta quarta

Começam nesta quarta-feira, 21, as inscrições para o programa 'Partiu Estágio', destinado a estudantes de universidades públicas ou privadas. Ao todo, são oferecidas 2.702 vagas.

Disponíveis até 12 de março, as inscrições devem ser feitas por meio do site do programa. Podem se inscrever todos os universitários residentes na Bahia e regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas.

É necessário ainda que o universitário tenha idade mínima de 16 anos e que tenha cumprido pelo menos 50% do curso de formação.

