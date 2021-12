Inscrições para o Partiu Estágio se encerram na segunda

Encerra na próxima segunda-feira, 12, o prazo das inscrições do Programa 'Partiu Estágio', destinado a estudantes do nível superior que tenham cumprido pelo menos 50% do curso de formação.

Os interessados em concorrer a uma das 2.702 vagas devem se inscrever no site do programa. O edital pode ser conferido no site da Secretaria da Administração do Estado (Saeb). O estudante pode escolher até três órgãos que deseja estagiar.

Para participar da seleção, é necessário que o universitário tenha idade mínima de 16 anos, seja residente da Bahia e esteja regularmente matriculado em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas.

