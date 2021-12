Inscrições para Jovem Odebrecht se encerram nesta quinta

As inscrições para o programa de estágio Jovem Parceiro Odebrecht Estágio Universitário 2015 se encerram nesta quinta-feira, 30. As vagas para as cidades de Salvador e Camaçari, na região metropolitana, são oferecidas nos cursos de engenharia, administração, contabilidade, direito e psicologia.

Os candidatos devem concluir a graduação em dezembro de 2016 e ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias (30 horas semanais). Os interessados devem se cadastrar no site www.jovemparceiro.com.br.

O tempo máximo da duração do estágio é de até dois anos. O início está marcado agosto de 2015. Entre os benefícios estão: bolsa auxílio competitiva; assistência médica; vale refeição ou refeitório (conforme a localidade);vale transporte, ônibus fretado ou estacionamento (conforme a localidade e o horário de estágio); e seguro de vida.

