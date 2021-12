Inscrições para estágio na Oi finalizam nesta quinta-feira

O prazo para estudantes se candidatarem as 150 vagas do programa de estágio da Oi, termina nesta quinta-feira, 31. Na Bahia são oferecidas cinco oportunidades. A seleção acontecerá ao longo de novembro e a admissão está prevista para dezembro.

O programa "Geração Estágio" inclui oportunidades nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Informática, Matemática e Psicologia. As inscrições podem ser feitas no site da Oi ou pelo link na página da empresa no facebook.

Para participar do processo seletivo do programa Geração Estágio, os candidatos devem ter inglês intermediário, domínio do pacote Office e ter previsão de formatura entre dezembro de 2014 e dezembro de 2015. Estudantes dos cursos de Administração, Engenharia e TI podem ter previsão de formatura até julho de 2016.

O processo seletivo para o Geração Estágio inclui provas online, dinâmica de grupo, painel para desenvolvimento de case e entrevistas com a área de RH e gestores. Além da bolsa-auxílio, a Oi oferece aos estagiários plano de celular, vale transporte, vale alimentação e curso de inglês online.

