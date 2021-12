Inscrições para atuar em policlínica de Conquista seguem até março

Continuam disponíveis as inscrições para o processo seletivo voltado para empregos públicos na Policlínica da Região de Saúde de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de março.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), as vagas são destinadas a médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assessor técnico, ouvidor, assistentes social e administrativo e técnicos de enfermagem e radiologia.

O processo seletivo será executado pela Fundação de Apoio a Educação e Desenvolvimento Tecnológico (CEFET), que possui sede no Boulevard América, em Nazaré. Os interessados devem acessar o site da fundação, onde também serão divulgadas novidades até a homologação.

