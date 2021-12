Inscrições gratuitas estão abertas para capacitação de empreendedoras negras

A oficina “Coloque Seu Negócio No Digital”, destinada para a capacitação de 200 mulheres negras e empreendedoras, está com inscrições abertas gratuitamente. Serão realizadas oficinas virtuais na plataforma do Youtube, ao longo de quatro semanas de capacitação, acompanhado de um desafio a ser empreendido ao longo da semana. As inscrições são por mieo do telefone/WhatsApp (71) 98397-4052.

Para participar, as empreendedoras precisam ser negras, de Salvador, trabalharem no ramo da alimentação com pequenos negócios, formalizados ou não e possuírem acesso à internet.

O objetivo do projeto é qualificar essas mulheres que atuam no comércio informal, à utilização da internet e redes sociais como ferramentas de trabalho, ampliando suas possiblidades de vendas, lucro e novos negócios.

A pessoa que participar das aulas e cumprir todos os desafios será premiada, com uma contribuição para auxiliar o fluxo de caixa, bem como um cooler que possibilitará manter a refrigeração dos materiais perecíveis de trabalho.

A Casa Mar, realizadora da oficina, é um hub de cultura, influência e tecnologias criativas, aposta em ações pautadas nos pilares da educação, empreendedorismo social, sustentabilidade, cultura e audiovisual. Além disso, tem foco em pluralidade e protagonismo negro e LGBTQIA+.

