Inscrição para processo de estágio na Ambev se encerra neste domingo

As inscrições para o Programa de Estágio 2019 da Cervejaria Ambev se encerram neste domingo, 5. Para se candidatar, é necessário apenas que os candidatos integrem turmas com formação prevista até 2021, sem exigência de idade, curso ou região do país. O programa tem duração de dois anos, podendo atuar nas áreas de Business, Supply e Tecnologia da Cervejaria Ambev. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Quem for aprovado no processo seletivo, poderá ingressar a Liga de Estagiários da Cervejaria Ambev. Esse grupo, é uma iniciativa dos próprios estudantes, com o intuito de desenvolver o potencial de todos, através do envolvimento em projetos de impacto no negócio. Além disso, o programa oferece a possibilidade dos estudantes desenvolverem projetos individuais em suas áreas de atuação.

As etapas do processo se resumem em testes de lógica e inglês, realizados pelo próprio site. Na segunda fase, ocorrerá as entrevistas por vídeo, podendo ser chamados participar de um dia com os líderes da companhia. Ao longo deste processo, os futuros estagiários são direcionados à área de atuação que for mais compatível com seu perfil e/ou interesse.

Entre os benefícios oferecidos aos selecionados estão bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte e possibilidade de efetivação.

