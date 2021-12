Inscrição para estágio da Fiocruz acontece até dia 12

As inscrições para processo seletivo simplificado de estágio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) estão abertas até o próximo dia 12. A instituição oferece 189 vagas, divididas entre os níveis médio, técnico e superior.

A bolsa auxílio varia entre R$ 203 a R$ 520 de acordo com o nível escolar e a jornada de trabalho de 4h a 6h, a depender do cargo. Os estagiários terão direito a auxílio transporte mensal de R$ 132. O início do estágio está marcado para o dia 1º de setembro, com duração de 6 meses.

As vagas são para as unidades nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e no Distrito Federal em Brasília.

A seleção acontece por meio de de análises de pré-requisitos, curricular e entrevistas e/ou provas e/ou dinâmicas de grupos. O resultado final será divulgado dia 10 de agosto.

O candidato pode se inscrever gratuitamente pelo site do CIEE. O resultado final sai dia 10 de agosto.

adblock ativo