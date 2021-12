Início de ano é momento de colocar plano B em prática

O início de um novo ano é oportunidade para repensar sua carreira e colocar aqueles planos antigos em ação. Montar o próprio negócio ou atuar em uma segunda profissão, botar seu plano B em ação pode não ser tão fácil de início, mas garante possibilidades. Em conversa com A TARDE, coaches e profissionais da área ensinam como perder o medo e investir em planos que há muito você queria ver em ação.



Em um cenário de demissões, investir num plano B desde já é garantia de mais tranquilidade. Dentre as possibilidades, transformar antigos hobbies ou algo que você gosta em fonte de renda é uma opção forte. No entanto, planejamento e determinação são essenciais para que tudo saia mesmo do papel. "Se você pretende se dedicar a uma nova área, seja abrindo o próprio negócio ou mudando de ramo, você precisa primeiro analisar se essas opções te trarão prazer e te sustentarão", explica o consultor de carreira e coach Cristiano Saback.



Para o gerente da unidade de acesso a mercado do Sebrae José Nilo Meira, o primeiro passo em qualquer das situações é pensar no seu hobby como um negócio, não mais como um hobby. "Se você gosta de esporte e decidiu que quer montar uma loja de itens esportivos, você precisa desvincular seus gostos desse negócio. Você precisa se dedicar a isso não mais como se dedicava quando era um hobby", explica o profissional.



Isso exige, por exemplo, pesquisa de mercado e conhecimento não apenas de como uma empresa deve funcionar, mas também do que seu público quer consumir. "Essas são questões iniciais, definir a ideia do negócio é essencial. Ele será em loja física ou loja virtual? Quanto você vai gastar inicialmente?", explica Meira.



Essas dicas são válidas para quem quer mudar de carreira ou até começar a trabalhar como freelancer em uma outra área. Botar no papel quantas horas por dia você terá para dedicar ao trabalho freelancer e procurar saber que tipo de preparo você precisa para atuar na área são essenciais. "É necessário compromisso com o planejamento. É importante traçar metas e planos de ação", explica a coach profissional Symone Bartel, da Bartel e Machado.



"Você deve sempre estar se desenvolvendo, investindo em cursos, principalmente se pretende mudar de área ou montar sua empresa", explica Saback. Se tem o desejo de trabalhar como fotógrafo no seu tempo livre, procure saber: tem o equipamento certo? Tem as qualidades necessárias para estar no mercado? "Caso você identifique que não está preparado ainda, pode passar um ano estudando, fazendo cursos. A internet tem muitos cursos gratuitos, o próprio Sebrae também", explica.



Caso você já tenha uma empresa e ela não deu o lucro necessário nesse ano que passou, esse pode ser um momento para repensar o negócio e investir num plano B. "Repensar o negócio é essencial e pode garantir um 2016 melhor. Se um produto não está vendendo bem, procure saber o que tem de errado nesse processo, e, se for o caso, mude até o tipo de produto que vende", explica Meira.

adblock ativo