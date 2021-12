Indústria precisa de 389,7 mil trabalhadores qualificados

O Mapa do Trabalho Industrial elaborado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) indica que a Bahia terá de qualificar 389.750 trabalhadores em profissões industriais entre o ano de 2019 e 2023. As vagas variam entre quatro níveis de formação: superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento.

A principal demanda, de acordo com o mapa, é pelo aperfeiçoamento dos profissionais já empregados. O gerente-executivo de estudos e prospectivas do Senai, Márcio Guerra, comenta sobre a previsão: “Daqui para frente a formação ao longo da vida é uma coisa extremamente importante. Não só para entrar no mercado de trabalho, mas também para se manter”, informa.

Para ingressar no mercado de trabalho o número de vagas destinadas é de 26%, que precisarão de formação inicial. “É preciso que as pessoas enxerguem na formação profissional essa possibilidade de acesso mais rápido, mais qualificado e competitivo ao mercado de trabalho”, fala Patrícia Evangelista, gerente de educação profissional do Senai baiano.

Projeção e competitividade

O estudo traz as projeções da necessidade de trabalhadores nas ocupações industriais e pode servir como um guia para o indivíduo que busca entrar ou se realocar no mercado. Vale reforçar a necessidade de constante capacitação para garantir a competitividade no mercado.

“Aqueles profissionais que estão empregados também precisam investir na formação, aperfeiçoando as competências e diversificando seus conhecimentos”, analisa Márcio Guerra.

A profissão que vai abarcar um maior contingente de pessoas por formação são as ocupações transversais, que são aquelas que podem atuar em diferentes setores, como logística, segurança do trabalho, tecnologia da informação, entre outras.

Com pouco mais de 13 mil vagas para pessoas da área de profissões transversais, o espaço aparece como uma boa alternativa devido à alta mobilidade no mercado, especialmente nos momentos de crise.

Felipe Gomes, estudante do curso técnico em logística, esclarece sobre o motivo de sua escolha: “É um curso que permeia várias áreas, então me dá um leque maior de opções, vai expandir minhas possibilidades dentro do mercado, por isso fiz a escolha do curso”, expõe.

No fim da graduação, ele aposta em uma rápida inserção no mercado e mira para o futuro estar em um emprego fixo. “Hoje, parece uma tendência o profissional de nível técnico no mercado de trabalho, porque são competências específicas e de rápido treinamento”, declara.

Wesley Silva, estudante do curso técnico em logística em uma unidade do Senai em Feira de Santana, conta que iniciou os estudos na área por conta do incentivo do primo. Agora, no terceiro e último semestre, relata sobre sua decisão: “Várias portas se abrem quando a gente começa a fazer o curso técnico em logística, pois as indústrias estão se atualizando e, com isso, querendo profissionais que tenham essas competências e qualidades para poder ingressar no mercado”.

Perto de se formar no curso, ele almeja, até 2023, estar em um emprego fixo na área de logística e no terceiro ano da graduação em administração. “O curso de logística abriu minha mente e quero fazer administração”, ressalta.

Processos tecnológicos

No recorte nacional, a maior taxa de crescimento percentual no número de vagas é destinada a ocupação de condutor de processos tecnológicos, com 22,4%, na área de tecnologia, que também é a com maior demanda para o nível superior.

“A tecnologia não é o futuro, mas sim o presente”, afirma Patrícia Evangelista, ressaltando que: “As ocupações que tenham tecnologia como base não só vão motivar a abertura de novos postos de trabalho como também exigirão a requalificação de parte dessa mão de obra que já está disponível e atuando na indústria”.

A Bahia é o sétimo estado com maior número projetado para a busca por profissionais qualificados até 2023 e o mais bem colocado na região Nordeste, de acordo com a pesquisa. Para todo o Brasil são projetados 10,5 milhões de vagas na área industrial até 2023, entre os níveis de formação superior, técnica, de qualificação e de aperfeiçoamento.

O Mapa do Trabalho Industrial foi elaborado a partir de estimativas sobre a economia nacional e seus setores, projetando o impacto sobre o mercado de trabalho e estimando a demanda por formação profissional industrial. Pesquisas como essa servem para auxiliar na elaboração das ofertas de cursos da instituição.

