Indústria abrirá 1,1 milhão de vagas no País até 2015

O setor industrial do País vai gerar cerca de 1,1 milhão de novos empregos até o ano de 2015. Além disso, será necessário qualificar outros 6,1 milhões de profissionais que já estão atuando no mercado. De acordo com o estudo elaborado pelo Serviço Nacional da Indústria (Senai), estes 7,2 milhões de trabalhadores irão operar nas áreas técnicas e de média qualificação.

Este número representa um crescimento de 24% em relação ao estudo do período anterior (2008-2011), quando a necessidade de profissionais ficou em 5,8 milhões. No Nordeste, a demanda por trabalhadores capacitados é de 845,5 mil, sendo 244,5 mil apenas na Bahia, o que corresponde a 3,4% de todo o País.

Segundo o diretor de educação e tecnologia na Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, a demanda é impulsionada pelo aumento de renda da família brasileira. "A necessidade por estes profissionais é crescente, por conta do aumento de massa de renda urbana, com isso os setores que devem ter maior crescimento são aqueles ligados ao consumo das famílias. A indústria está investindo, treinando um contingente representativo", afirma.

Atento às necessidade das indústrias, Tiago Lima dos Santos, 25 anos, está fazendo o curso de técnico em eletrônica no Senai. Afeiçoado à área desde pequeno, ele precisou trabalhar com hotelaria para economizar os recursos que o manteriam em Salvador. "Sempre quis a área técnica, então trabalhei como recepcionista em Costa do Sauipe até que consegui os recursos necessários para me manter estudando", conta.

Já estagiando na área, ele sabe que tem boas oportunidades à sua espera e ainda faz planos para o futuro. "Como gosto da área, ainda planejo fazer faculdade de engenharia elétrica. Eu digo que área técnica é aconselhável para pessoas como eu, que querem ingressar rápido no mercado de trabalho, pois a demanda vem crescendo", diz.

Outros níveis - Embora a demanda por trabalhadores técnicos seja grande, profissionais de todos os níveis estão na mira da indústria. "Há demanda por profissionais de níveis básico, técnico, tecnólogo, mestres e doutores ", afirma Luís Alberto Breda, gerente do núcleo estratégico de negócios do Senai-Bahia.

No Estado, as ocupações de nível técnico com maior demanda são: técnicos em eletrônica; técnicos em eletricidade e eletrotécnica; técnicos de controle da produção; técnicos em segurança no trabalho; e técnicos em operação e monitoração de computadores.

Já entre os profissionais cuja formação é feita em cursos profissionalizantes com mais de 200 horas, a maior necessidade é de: trabalhadores da indústria de alimentos (cozinheiros industriais); trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em obras civis; padeiros, confeiteiros e afins; mecânicos de manutenção de veículos automotores; e mecânicos de manutenção de máquinas industriais.

