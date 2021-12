Ifba oferece 30 vagas para curso de formação em Salvador

O campus de Salvador do Instituto Federal da Bahia (Ifba) realiza um Processo Seletivo Especial para o curso de formação em técnico de saneamento nos dias 23 e 24 de setembro. Estão sendo oferecidas 30 vagas para ocupação imediata, referente ao período letivo 2014.2. A matrícula está prevista para o dia 30 de setembro.

O curso é destinado a candidatos com idade a partir de 18 anos que concluíram o ensino fundamental na rede municipal ou estadual de ensino. A seleção consiste em inscrição - gratuita - e entrevista socioeducacional, na qual o candidato deve comparecer na sede do campus, situada na rua Emídio dos Santos s/n, Barbalho, das 15h às 20h, nos referidos dias. Documentação exigida no edital: RG (original e cópia), histórico escolar e certificado ou atestado de conclusão do ensino fundamental.

Formação

O curso de saneamento tem duração média de quatro anos, com aulas ministradas à noite. "O novo modelo da área prioriza a sustentabilidade, no qual um profissional formado pelo IFBA será capaz de executar, com ética, ações sustentáveis pertinentes ao desenvolvimento de tecnologias para a melhoria da qualidade da água, do abastecimento público, da condução e do tratamento do esgoto sanitário, bem como da gestão dos resíduos sólidos urbanos, em consonância com a legislação atual. afirma a professora do curso, Virgínia Neves. "Além das construtoras, o técnico em saneamento pode atuar em concessionárias, no poder público e como empreendedor, gerenciando seu próprio negócio", complementou Virgínia.

Dúvidas ou demais informações podem ser esclarecidas pelo telefone 2102-9511.

