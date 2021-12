IF Baiano oferece 1.320 vagas para curso técnico a distância em vendas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) abre nesta sexta-feira, 24, as inscrições para 1.320 vagas do curso técnico em vendas, na modalidade de Educação a Distância (EAD).

As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas pela internet até o dia 6 de junho. As vagas serão distribuídas em 33 campi e polos de apoio presencial, localizados em diferentes cidades da Bahia.

Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário ter concluído o ensino médio. A seleção vai oferecer três sistemas de vagas: ampla concorrência (25%), reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas (70%) e reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%).

Os candidatos devem ficar atentos ao local de escolha da vaga, pois, apesar do curso ser distância, haverá encontros presenciais nos polos ou campi indicados. A duração é de 2 semestres. A seleção e a classificação dos candidatos será dada de acordo com a ordem de inscrição, conforme informado no edital.

adblock ativo