IF Baiano abre curso na área ambiental

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abre a primeira turma do Mestrado Profissional em Ciências Ambientais (MPCA) na cidade de Serrinha. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e acontecerão até o dia 7 de outubro. A seleção disponibiliza 16 vagas: duas reservadas a candidatos negros e indígenas, uma destinada a pessoas com deficiência e as demais abertas a ampla concorrência. As etapas de seleção estão no edital no endereço https://ifbaiano.edu.br/portal/.

