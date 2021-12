IEL oferece bolsas de até R$ 3 mil para recém-formados

O projeto Inova Talentos do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) oferece 51 bolsas para profissionais no último ano de graduação, recém-formados com até três anos de conclusão e mestres. O objetivo é ampliar o número de profissionais qualificados em atividades de inovação no setor empresarial brasileiro, já que 31 projetos de 21 empresas baianas foram aprovados pelo Inova Talentos.

Os interessados em concorrer às bolsas deverão acessar o portal do Programa Inova Talentos, cadastrar o currículo e participar dos desafios de inovação das empresas que ficarão disponíveis no portal.

Os candidatos que propuserem as melhores soluções para os desafios participarão do processo de seleção. Após essa etapa, os candidatos com perfil mais adequado às vagas serão entrevistados e escolhidos pela empresa. Os profissionais selecionados receberão bolsas que vão de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil mensais pelo período de um ano.

Graduandos de diversas áreas podem participar, a exemplo de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, engenharias Mecatrônica, Química, Civil, da Produção, de Alimentos, de Software, Química Industrial, Design, Webdesign, Marketing, Economia e Administração.

adblock ativo