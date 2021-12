Hotéis vão abrir mais de 26 mil vagas até 2017

A rede hoteleira na Bahia, até 2017, deve inaugurar 53 empreendimentos, gerando cerca de 26.300 mil novos empregos diretos para o setor. Deste total, mais de 2.900 postos de trabalho serão abertos de imediato para atender aos 23 hotéis que abrirão as portas até 2014 (21 novos e dois reformados). Alguns, como o Grande Hotel de Itaparica e Hotel da Bahia, serão lançados em dezembro. Os demais poderão ocorrer a partir de 2015, quando os 30 projetos, em fase de planejamento, começarão a ser construídos.

Três fatores impulsionam o crescimento de hotéis e resorts na Bahia, segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, José Manuel Garrido. Dentre eles, os grandes eventos esportivos que movimentarão o Estado, como a Copa das Confederações, em 2013, e o Mundial de Futebol, em 2014. Outro fato é a inovação do mercado imobiliário, que constrói e vende empreendimentos para a rede hoteleira. "É uma tendência que já tinha chegado a São Paulo e agora desembarca na Bahia", esclarece Garrido.

Além destes, o crescimento econômico do Brasil e os juros mais baixos favorecem a chegada de negócios. "Esses dois fatores contribuem para que os empresários mirem no País seus investimentos no setor de hotelaria. Não à toa, grandes empresas internacionais já começaram a construir seus hotéis por aqui", afirma o presidente.

Já o governo do estado atribui o boom de investimentos a medidas adotadas pela administração pública. De acordo com Domingos Leonelli, secretário de Turismo, a boa imagem da Bahia no exterior favoreceu que os investidores buscassem o estado. "Ao contrário do que se anda falando, de que o turismo na Bahia está em baixa, evidenciamos um setor cada vez melhor", esclarece ele.

Investidores

Apaixonado por Salvador, o empresário carioca Adriano Medeiros resolveu, junto com o sócio - o ator Luiz Fernando Guimarães - fincar as bases do seu primeiro empreendimento em Salvador. Com um conceito inovador, o Hostel F Design está instalado no Rio Vermelho.

"Nossa ideia é oferecer à cidade um meio-termo entre hostel (quartos coletivos) com hotel cinco estrelas (atendimento personalizado)", pontua ele, antecipando que, depois da Bahia, outros três hostels serão lançados no Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. "Será um espaço cosmopolita dentro das cidades", informa o empresário.

O Hotel da Bahia, que será reinaugurado no Campo Grande, também busca focar em um outro perfil para atender aos clientes. Segundo Paulo Gaudenzi, diretor do projeto do hotel, é meta é "ter um serviço voltado para turista internacional e de negócios", salienta.

