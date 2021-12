O Hospital das Forças Armadas abre inscrições para concurso público nesta quarta-feira, 9, com 325 vagas disponíveis para cargos de níveis médio e superior na área de saúde. Os salários variam de R$ 3.070,82 a R$ 4.182,90. As inscrições vão até 28 de julho e devem ser feitas através do site do Cetro Concursos.

As vagas de nível médio são para técnico em atividades hospitalares nas seguintes especialidades: enfermagem, farmácia, laboratório, nutrição e dietética. Já as vagas para o nível superior são para médico nas seguintes especialidades: anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia/obstetrícia, hiperbárica, intensivista UTI geral, UTI geral, intensivista neonatal, neurologia, proctologia, traumato-ortopedia e urologia.

Há vagas de nível superior também para especialista em atividades hospitalares nas seguintes especialidades: enfermagem geral, hospitalar/clínico, terapia pulmonar, fisioterapia UTI neonatal, fisioterapia adulto, fisioterapia traumato-ortopedia, fonoaudiologia e nutrição.

A taxa de inscrição varia de acordo com cada cargo específico, podendo ser de R$50 até R$90. O contrato tem duração de dois anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Confira o edital do concurso para mais informações.

