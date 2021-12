Hospital contrata pessoas com deficiência

O Hospital São Rafael (HSR) oferece oportunidades para pessoas com deficiência. Para se candidatar às vagas, basta cadastrar currículo no site da instituição, especificando a deficiência e a área de atuação. As convocações para entrevistas estão sendo realizadas na própria unidade. Os interessados poderão atuar nos setores administrativo, operacional e na assistência. O candidato será avaliado pelo departamento de recursos humanos, para que o profissional seja direcionado à vaga compatível com seu perfil. O cadastro no banco de currículo deve ser feito no menu trabalhe conosco, disponível no site www.hsr.com.br.

