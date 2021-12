Horário flexível é o principal atrativo dos cursos virtuais

Para se destacar no mercado de trabalho ou mesmo empreender, as pessoas estão investindo cada vez mais em cursos EaD. A flexibilidade de horário e de acesso ao conteúdo são os maiores atrativos para fazer um curso pela web, que pode ser gratuito. Empresas e instituições de ensino oferecem certificação profissional em diversas áreas de atuação.

A coach de relacionamento entre pessoas Linecy Lúcia Santos acredita que os cursos online são um diferencial na carreira, mas é preciso ficar atento na hora de escolher a área. "Os cursos complementares são um empoderamento na seleção de emprego. A pessoa só precisa estar atenta na escolha do curso, pois todo aprendizado é válido quando faz sentido na nossa vida", explica.

As opções de curso são variadas – comunicação, tecnologia, jurídico, gestão e até mesmo hotelaria, com carga horária miníma de quatro horas. No ambiente de aprendizado do curso, o aluno tem a possibilidade de assistir a aulas, tirar dúvidas com os professores, baixar material de estudo e fazer exercícios de fixação de conteúdo. E na maioria dos cursos disponíveis online, para obter o certificado, é preciso ter rendimento mínimo de 70% na prova final.

Aprimorar competências

Hugo Deiró, palestrante de linguagem de programação e desenvolvedor web e mobile, afirmou que os cursos online são uma possibilidade de estar sempre atualizando os conhecimentos para o mercado de trabalho. "Já fiz vários cursos, na área de desenvolvimento de software e de metodologias de desenvolvimento ágil, como Scrum e XP, a maioria deles gratuita. Vejo os cursos online como um aprimoramento das capacidades para o trabalho e até como uma outra possibilidade de atuação profissional". Hugo ainda contou que os cursos contribuíram em sua preparação para ministrar palestras e cursos.

A supervisora de marketing da empresa Rock Content Clara Borges afirmou que ter certificação em algumas áreas, como marketing de conteúdo, já é requisito para atuar em algumas empresas.

"Fiz os cursos de marketing de conteúdo e como desenvolver conteúdos para web para trabalhar na Rock Content e, no meu cotidiano de trabalho, vejo que faz toda diferença. Antes do concurso não sabia nada sobre estratégias de marketing para web", conta.

Manuela Guimarães, supervisora pedagógica do Senac, garante que para ter êxito no curso é sensacional deixar o comodismo de lado. "O aluno deve aproveitar ao máximo o ambiente virtual, pois não adianta só assistir às aulas, é preciso praticar e ler os materiais complementares", indica.

A flexibilidade de horário e meio para acessar os conteúdos é o que atrai o estudante de jornalismo Igor Freitas a sempre arranjar um tempo entre as aulas da faculdade e o estágio para se capacitar. "Busco cursos que agreguem meus conhecimentos e ampliem as minhas possibilidades de atuação profissional", diz.

Cursos virtuais com certificado

Senac

Tem cursos gratuitos e pagos para diversas áreas. Site: www.ead.senac.br/cursos-livres

Rock Content

Oferece curso gratuito de marketing de conteúdo e produção de conteúdo para web. Site: universidade.rockcontent.com/lista-de-cursos

Microsoft Virtual Academy

Tem cursos gratuito de linguagem de programação e desenvolvimento. Site: mva.microsoft.com

Udemyço

Oferece cursos gratuitos e pagos para diversas áreas do conhecimento. Site: www.udemy.com

Fundação Getúlio Vargas

Tem cursos gratuitos em diversas áreas, com foco em finanças pessoais e gestão empresarial. Site: www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos

Fundação Bradesco

Tem cursos gratuitos de administração, banco de dados, gestão, entre outros. Site: www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx

