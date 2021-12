Higiene é essencial para massagem de verão, diz especialista

Alívio das dores musculares, diminuição do estresse e melhora da autoestima são os principais benefícios de uma massagem. Quando o paciente pode desfrutar da atividade ouvindo o barulho das ondas e sentindo a brisa do mar, melhor ainda. A união dos dois é a receita de sucesso das 35 massagistas que já se incorporaram à paisagem do Jardim de Alah, em Salvador. Ao longo da última década, quando as primeiras profissionais começaram a prestar seus serviços, a praia se transformou no destino certo para baianos e turistas que precisam relaxar e ter maior contato com a natureza.

Se a clientela é garantida durante todo o ano, é no verão que surgem novos clientes, seja pelo clima propício para a praia ou pelo período de férias e diversão. Nesta época, os profissionais podem aproveitar o aumento na demanda para oferecer serviços como massagem relaxante, drenagem linfática, reflexologia - técnica de pressão que atua em pontos específicos dos pés - e a massagem de origem japonesa shiatsu, entre outros.

A enfermeira aposentada Albertina Costa foi uma das pioneiras no Jardim de Alah. No currículo, estão cursos de massoterapia, estética, drenagem e até administração de empresas. Com um serviço que abrange diferentes técnicas, ela também realiza atendimento domiciliar, mas na praia se sente mais à vontade. "Massagem é energia. Então tem que ter amor, gostar do que faz. Chego aqui às 6h, quando as pessoas começam a fazer exercícios na calçada. Tem gente que nem tem intenção de ir à praia, vem direto para cá", explica Albertina.

O valor da sessão varia de acordo com o tempo: uma hora custa R$ 60; meia hora sai por R$ 30. Durante o verão, Albertina consegue lucrar até R$ 4 mil por mês. Na manutenção da estrutura - maca, sombreiro, toalhas, óleos e materiais descartáveis -, são gastos cerca de R$ 2 mil por ano.

Prevenção - Para prestar um serviço de qualidade, no entanto, é necessária uma atenção especial à higiene, alerta o professor César Gilaberte, presidente da Associação dos Profissionais de Massoterapia e Terapias Corporais da Bahia. No caso da chamada 'massagem recreativa', que não tem fins terapêuticos e é realizada principalmente nas praias e festas da cidade, os cuidados com a saúde do massagista e do cliente devem ser redobrados.

"O profissional precisa ter noções de assepsia e biossegurança, para proteger o cliente e a si mesmo. Na massagem, podem ser transmitidas várias doenças de pele, por isso o material deve ser descartável e os produtos, como cremes e óleos, têm de ser registrados pela Anvisa", alerta o especialista. Ele ressalta que também é importante ficar atento às indicações e substâncias presentes nos produtos, principalmente as fotossensíveis, que podem causar queimaduras na pele em contato com o sol.

Apesar de ser reconhecida nas áreas terapêutica e estética, a profissão não é regulamentada nem possui legislação específica. Por isto, César orienta que o massagista seja registrado como autônomo e tenha certificados de cursos reconhecidos.

Formação - Atualmente, há diversos cursos direcionados às pessoas que desejam investir nesta área. Entre as opções em Salvador, estão os cursos ministrados na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e na Universidade Salvador (Unifacs), que oferece uma graduação em Estética e Cosmética, capacitando o aluno a também trabalhar com massagem.

Para César Gilaberte, o ideal é fazer um curso técnico com duração de pelo menos três anos, período necessário para uma formação acadêmica completa. "O massagista precisa saber anatomia e ter acesso à disciplina de ética. Além disto, deve procurar um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, que tenha carga horária de 2 mil horas, no mínimo", enfatiza.

A formação específica é fundamental para o desempenho do massagista, que pode prestar o serviço em clínicas e spas, mas também aproveitar a época do calor e conquistar novos clientes nas praias e parques da cidade.

