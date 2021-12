Hamburguerias inovam e caem no gosto dos soteropolitanos

Nas últimas três décadas, o percentual de brasileiros que começaram a realizar suas refeições fora de casa passou de 7% para 25%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Diante do novo perfil de consumo, e para não perder a oportunidade de negócio, empreendedores da cidade investem nas hamburguerias.

Na Pituba, a Cazolla Gastro.Burguer.Beer, inaugurada em janeiro, foi o resultado de dois anos e meio de vendas de hambúrgueres na varanda da casa de Renata Marzolla, sócia da hamburgueria.

“No começo, existia o medo de investir em algo que estava tendo um ‘boom’ na cidade. Porém, com o incentivo de clientes, que gostam dos hambúrgueres, foi montado o negócio”, conta Renata.

Para manter o diferencial, com relação aos outros estabelecimentos do bairro, o investimento realizado na organização do espaço do Cazolla teve como objetivo criar uma atmosfera próxima a de um ambiente residencial.

“A ideia é ser uma extensão de casa. E, para proporcionar isso ao cliente, a decoração foi inspirada na varanda onde eram vendidos os hambúrgueres”, explica a sócia.

Com o aumento do número de hamburguerias em Salvador, apresentar características singulares ao negócio é a estratégia para obter mais lucro. “Tem que ter algum diferencial do que já é feito no mercado. Entre as opções, é possível inovar no atendimento, no ambiente e no produto oferecido, que pode ser agregado com outros alimentos, além dos hambúrgueres”, diz Diógenes Silva, analista da Unidade de Acesso a Mercado do Sebrae-BA.

Redes de divulgação

Depois de participar de eventos como feiras de gastronomia e shows, o empreendedor Rodrigo Dias resolveu investir na em um ponto fixo para a à Burger, hamburgueria que foi inaugurada no mês de março, na Barra.

Na divulgação da marca e do novo estabelecimento, as redes sociais se tornaram ferramentas fundamentais.

“Além de garantir um produto e serviço de qualidade, é importante ficar atento com as redes sociais. No caso da à Burger, elas servem para atrair clientes e divulgar promoções”, conta Dias.

Entre as estratégias para incentivar a presença dos clientes, a à Burguer tem o tuk-tuk, que faz o transporte gratuito de moradores da região do Jardim Apipema e Ondina.

Rodrigo Dias investiu em um tuk-tuk para transportar clientes (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

Próxima de hamburguerias como a Cazolla, na Pituba, a Bóris Burguer, com estabelecimento implantado de forma independente em abril, utiliza as redes como forma de aproximação com os clientes.

“Depois que foi encerrada a parceria de três meses com o restaurante Yellow, que faliu em fevereiro, resolvemos assumir o ponto e usamos as redes para o relacionamento com o público”, conta Raul Bittencourt, sócio da empresa.

O empreendedor explica que as redes ajudam na troca de informações com os clientes, que em sua maioria é formado por pessoas de 15 a 45 anos de idade.

“São pessoas que têm contato com a internet. É legal que o gestor conheça bem o perfil do público”, diz Bittencourt.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

