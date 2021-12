Grupo A TARDE anuncia André Blumberg como novo diretor

O Grupo A TARDE comunica aos seus leitores que, a partir do dia 15 de agosto, a empresa passa a ter um novo diretor-geral, André Blumberg. Aos 58 anos, ele é psicólogo, pós-graduado em política e estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg) e participou como membro diretivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Com vasta experiência mercadológica, ocupou as posições de supervisor administrativo, gerente-geral da filial Nordeste da Gazeta Mercantil, foi também gerente-geral e comercial no jornal Folha de S.Paulo e diretor-geral do jornal Alô Negócios.

André Blumberg foi ainda chief executive officer (CEO) da quinta maior editora do mundo, o Grupo Planeta. Além disso, assumiu a diretoria da Editora Escala como responsável pelas áreas comerciais, de distribuição, desenvolvimento de produtos, marketing e controle financeiro.

Recentemente integrou a Editora Casa Nova Ltda. na qualidade de sócio-diretor, onde permaneceu até 2011. Atualmente, como sócio-diretor da BD Editora Ltda., desenvolve um projeto inovador de revistas customizadas, como as revistas Abimag e Pais e Filhos.

"Para mim, será um retorno à Bahia, pois foi onde dirigi por seis anos a Gazeta Mercantil, há 23 anos. Ir para o Grupo A TARDE é um desafio que me agrada, pois gosto da Bahia, de Salvador e dos baianos", disse André Blumberg.

Conselho - O novo diretor-geral se reportará ao conselho de administração da empresa e ocupará o cargo que o professor Edivaldo Boaventura, 78, esteve à frente durante 16 anos, colaborando com A TARDE.

"Deixo a direção de A TARDE e continuo amigo da empresa com a qual tenho colaborado há mais de 40 anos, também como colunista", disse Edivaldo Boaventura, que participará das comemorações do centenário do jornal como co-organizador de um livro e passa a integrar o conselho editorial do Grupo A TARDE.

