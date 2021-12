Greve dos caminhoneiros deixa lições para pequenos negócios

A recente greve dos caminhoneiros, que durou de 21 até 31 de maio, provocou um prejuízo financeiro de mais de R$ 26 bilhões em negócios não realizados, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). O dano da greve foi o grande imprevisto de pequenos, médios e grandes empresários. Para amenizar o impacto causado por esta e outras imprevisibilidades, a educação financeira é a principal estratégia.

O controle do capital de giro, bem econômico necessário para financiar a continuidade das operações de uma empresa, é o que garante a proteção da padaria Padokinha, em Lauro de Freitas, contra imprevistos como a queda das vendas e a alteração de estoque.

"A empresa de alimentação sempre vai sofrer financeiramente com imprevistos como a greve dos caminhoneiros, pois afeta o abastecimento de itens perecíveis. A principal segurança da Padokinha, seja contra esta ou outras surpresas, está no capital de giro três vezes maior que o custo fixo do negócio, realidade que pode gerar uma sobrevida de quase três meses com prejuízos financeiros", conta a empreendedora Letícia Reale.

A gestão da Padokinha é feita pela lógica de controle do consumo de energia elétrica, água e telefone. A medida diminui os gastos financeiros da empresa e possibilita a operação do negócio com a margem de segurança do capital de giro.

"O empreendedor precisa ter uma educação financeira que possa servir para a conscientização dos funcionários sobre a importância de cuidar da empresa. A saúde da empresa garante a contínua expansão do negócio, mesmo em adversidades como queda de vendas ou crises econômicas nacionais", acrescenta a empreendedora.

A atuação com diferentes fornecedores é outra alternativa de segurança contra imprevistos para a Padokinha. A medida cria o plano B para a falta de fornecimento de uma das fábricas que abastecem a padaria.

Política de planejamento

Para Fabrício Barreto, analista técnico do Sebrae-BA, a política de planejamento do negócio precisa prever uma gestão mais enxuta dos gastos financeiros. O analista alerta que o pequeno e médio empreendedor tem que desenvolver a habilidade de controle do fluxo de caixa da empresa. A análise de caixa permite a identificação de problemas nas vendas.

"O primeiro problema de imprevistos com as vendas ou administração dos pequenos e médios negócios é o fato de a maioria dos empreendedores não atuar com o capital de giro, isso gera um prejuízo financeiro que acarreta a falência. Já o segundo problema, bem comum em empresas de pequeno porte, é a falta de controle do fluxo de caixa", explica Barreto.

O processo de maior proteção contra os imprevistos é relacionado com a forma como o planejamento do negócio foi efetuada. O analista destaca que o empresário deve detalhar no plano de negócio as previsões de períodos sazonais, onde as vendas podem cair ou aumentar. A anotação de dias úteis e feriados do ano é outra medida que contribui para a melhor preparação para os momentos de variação das vendas, onde surgem adversidades que não podem ser anteriormente calculadas.

"O empreendedor pode adotar uma tática de educação financeira simples, estabelecer o valor que seria o seu salário. A iniciativa tira o hábito de pegar todo o lucro da empresa, medida que não torna viável a construção de um capital de giro confortável para a correta operação da empresa", diz o analista.

De acordo com Lars Leber, diretor-geral da Intuit no Brasil, empresa de programas computacionais de gestão de negócios, as plataformas online auxiliam o pequeno empreendedor na jornada de educação financeira do universo empresarial.

"O mercado brasileiro tem muita energia para empreender e planejar, mas não é tão fácil gerir financeiramente um negócio com a quantidade de tributos obrigatórios do país. É por isso as plataformas de gestão visam facilitar a organização das finanças. Esta organização cria a chance de sobrevida da empresa, diante de todos os percalços", explica Leber.

O diretor afirma que a tecnologia de programas inteligentes de gestão funciona como alternativa para o empresário que não consegue organizar os dados da empresa em ferramentas mais tradicionais, como as cadernetas. Ele explica que a plataforma pode ser usada junto com as recomendações de consultores.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo