Governador lança aplicativo de intermediação para mão de obra

Além dos postos de intermediação de mão de obra física, os trabalhadores agora contam também com o Contrate.BA – serviço de contratação de mão de obra autônoma. O aplicativo foi lançado pelo governador Rui Costa na manhã desta segunda-feira, 26, no auditório do Ministério Público, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador

O aplicativo tem por objetivo promover a contratação de trabalhadores que prestam serviços autônomos com as facilidades de um aplicativo para celular e um portal na web, garantindo a confiabilidade do serviço disponibilizado. Atualmente, o aplicativo está liberado apenas para Android, mas estará acessível para iOS em cinco dias úteis. O site contrate.ba.gov.br já está disponível.

“Estamos lançando o aplicativo já com 1.300 prestadores, mas a ideia é passar rapidamente para mais de dez mil prestadores. Vamos facilitar a vida de autônomos, como eletricista, encanador, cuidador de idoso, babá, jardineiro, e tantos outros. Hoje muita gente procura esses serviços e fica pedindo indicação, porque não sabe onde encontrar. Do outro lado, tem muita gente querendo trabalhar, que sai distribuindo cartão, panfleto. O Contrate.Ba vai unir as duas necessidades, quem oferece o serviço e quem quer contratar, tudo isso no aparelho de celular, muito fácil e simples”, disse o governador.

Os profissionais podem se habilitar em serviços técnicos de manutenção de eletrodomésticos; personal trainers; técnicos de manutenção de automóveis; pintores; personal organizers; web designers; fotógrafos; maquiadores; eletricistas; enfermeiros; diaristas, dentre outros. Inicialmente os trabalhadores poderão se inscrever em até 50 tipos de atividades. Por enquanto, apenas os municípios de Salvador e Lauro de Freitas têm abrangência na ferramenta digital.

